"Для меня это огромное достижение": Роза Рымбаева стала народной артисткой Кыргызстана

Известная казахстанская певица Роза Рымбаева получила новое почетное звание - она стала народной артисткой Кыргызской республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Вручение госнаград деятелям культуры Казахстана состоялось сегодня, 19 апреля, в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в нашу страну.

Награждение представителей культуры и искусства госнаградами - это знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей, отметил госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева вместе с советским и казахстанским композитором Алтынбеком Коразбаевым удостоились почетного звания "Народный артист Кыргызской Республики".

"В 1996 году мне было присуждено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики". Для меня это огромное достижение", - поделилась Роза Куанышевна.

Ведомство сообщает, что указом Садыра Жапарова за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном орденом "Данакер" награждены общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов и поэт Мухтар Шаханов.

Обладателями ордена "Достук" стали публицист, литературовед, журналист, кинокритик Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков, ректор КазНУ имени Аль-Фараби Жансейт Туймебаев Кансеитулы.

Орден "Данк" вручен президенту Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой. А одноименной медалью награжден генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала "Тан-Шолпан" Дидар Кулькенов.