Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Шик": Айсауле Бакытбек в элегантном костюме искупалась в комплиментах

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер-миллионник, бизнесвумен Айсауле Бакытбек представила на суд фанатов в Instagram новый образ. Подписчики оценили ее преображение, передает NUR.KZ.

Строгий и элегантный брючный костюм, минимум украшений, аккуратная укладка - образ Айсауле Бакытбек получил высокую оценку ее подписчиков. Оценили они и саму съемку - черно-белые фото, представленные в карусели тут же запестрели от "сердечек" и "огонечков".

"Благородный серый очень идет. Картинка вау", "Сейчас ее глаза смотрят по-другому, взгляд уже не детский", "Айсауле, вы шикарны", "Очень-очень красивая", "Ну когда же мама снимет ее в кино", "Очаровательная", "Горячая мамочка", "Шик", - пишут комментаторы.

Недавно Айсауле Бакытбек рассказала о произошедшем случае с младшей дочерью - девочка едва не проглотила элемент поделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2104116-shik-aysaule-bakytbek-v-elegantnom-kostyume-iskupalas-v-komplimentah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.