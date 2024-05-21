"Шик": Айсауле Бакытбек в элегантном костюме искупалась в комплиментах

Казахстанский блогер-миллионник, бизнесвумен Айсауле Бакытбек представила на суд фанатов в Instagram новый образ. Подписчики оценили ее преображение, передает NUR.KZ.

Строгий и элегантный брючный костюм, минимум украшений, аккуратная укладка - образ Айсауле Бакытбек получил высокую оценку ее подписчиков. Оценили они и саму съемку - черно-белые фото, представленные в карусели тут же запестрели от "сердечек" и "огонечков".

"Благородный серый очень идет. Картинка вау", "Сейчас ее глаза смотрят по-другому, взгляд уже не детский", "Айсауле, вы шикарны", "Очень-очень красивая", "Ну когда же мама снимет ее в кино", "Очаровательная", "Горячая мамочка", "Шик", - пишут комментаторы.

Недавно Айсауле Бакытбек рассказала о произошедшем случае с младшей дочерью - девочка едва не проглотила элемент поделки.