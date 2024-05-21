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"Красивые оба": Шокан из "Аll Давай" в 7-ю годовщину брака показал кадры со свадьбы

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Шокан Маратулы с женой
Шокан Маратулы с женой. Фото: instagram.com/shokan_maratuly

Казахстанский певец, солист и продюсер группы "Аll Давай" Шокан Маратулы показал в Instagram-аккаунте архивные кадры со своей свадьбы и умилил подписчиков, передает NUR.KZ.

"Ровно 7 лет назад мы стали мужем и женой. С годовщиной нас, любимая Анеля", - написал он, отметив аккаунт супруги.

Подписчики пожелали паре счастья в комментариях и отметили, что Шокан и Анеля - красивая пара.

"Сладуны! Вечной любви", "По жене Шокана видно, какая она добрая, приветливая, умная", "Хороший муж", "Красивая пара", "Поздравляю. Будьте счастливы вместе всегда", "Повезло Шокану с женой. Хорошая девушка", "Жена у вас настоящая! Красивая, добрая, нежная", "Какие вы оба красивые", - восхитились пользователи Instagram.

Напомним, Шокан Маратулы из "Аll Давай" присел с бараном на плечах 101 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2104425-krasivye-oba-shokan-iz-all-davay-v-7-yu-godovshchinu-braka-pokazal-kadry-so-svadby/

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