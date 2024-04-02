Шокан Маратулы из "Аll Давай" присел с бараном на плечах 101 раз (видео)

Казахстанский певец, солист и продюсер группы "Аll Давай" Шокан Маратулы совершил больше 100 приседаний с бараном на плечах. Видео он показал в своем Instagram, передает NUR.KZ.

42-летний артист показал, как совершил приседания с бараном на плечах. Он отметил, что находится в отличной физической форме.

"Наши возможности безграничны! Я в этом уверен! На протяжении 17 лет я изучаю тему здоровья, читаю исследования, пробую различные подходы, методики по оздоровлению.

И могу сказать, что я кое-что понимаю в вопросах здоровья и развития своего тела.

На сегодняшний день я нахожусь в отличной физической форме, мое состояние здоровья намного лучше, чем в 18 лет! Это видео подтверждает вышесказанные слова", - рассказал Шокан.

"Это все спорт. Всегда в форме, Шокан лучший - как артист и как мужик", "Поражаюсь вашей силе и щедрости", "Вау! Вот это я понимаю! Молодец!", "Шокан - тигр", "С годами все лучше", - отреагировали пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что дочери Шокана Маратулы провели обряд "тұсау кесу".