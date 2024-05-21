"Мы не живем на деньги родителей": Дина Тореали ответила на вопрос о заработках
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Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали, автор блога в Instagram дина Тореали рассказала о планах и ответила на вопрос о заработках, передает NUR.KZ.
"Как вы зарабатываете деньги? Оба сидите дома. Или вам родители дают?" - был задан вопрос Дине.
Блогер решила ответить подписчику.
"Еще и путешествуем все время, да? Наша работа невидимая. Мы не живем на деньги родителей", - заявила она.
Дина также рассказала, почему не поступила в вуз.
"Причины особой нет. В то время я еще думала, поступать или нет, наслаждалась жизнью. Денег, которые я зарабатывала, мне хватало.
Я была рядом с родителями и племянниками. Что случилось потом, вы и сами знаете. Я планировала отправиться на год в Америку, но вышла замуж.
Однако я планирую в будущем поехать за границу с мужем и ребенком и получить там знания", - рассказала она.
Напомним, в конце прошлого года Дина Тореали родила сына.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2104128-my-ne-zhivem-na-dengi-roditeley-dina-toreali-otvetila-na-vopros-o-zarabotkah/