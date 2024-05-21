"Мы не живем на деньги родителей": Дина Тореали ответила на вопрос о заработках

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали, автор блога в Instagram дина Тореали рассказала о планах и ответила на вопрос о заработках, передает NUR.KZ.

"Как вы зарабатываете деньги? Оба сидите дома. Или вам родители дают?" - был задан вопрос Дине.

Блогер решила ответить подписчику.

"Еще и путешествуем все время, да? Наша работа невидимая. Мы не живем на деньги родителей", - заявила она.

Дина также рассказала, почему не поступила в вуз.

"Причины особой нет. В то время я еще думала, поступать или нет, наслаждалась жизнью. Денег, которые я зарабатывала, мне хватало.

Я была рядом с родителями и племянниками. Что случилось потом, вы и сами знаете. Я планировала отправиться на год в Америку, но вышла замуж.

Однако я планирую в будущем поехать за границу с мужем и ребенком и получить там знания", - рассказала она.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Напомним, в конце прошлого года Дина Тореали родила сына.