Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мы не живем на деньги родителей": Дина Тореали ответила на вопрос о заработках

Опубликовано:

Дина Тореали
Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали, автор блога в Instagram дина Тореали рассказала о планах и ответила на вопрос о заработках, передает NUR.KZ.

"Как вы зарабатываете деньги? Оба сидите дома. Или вам родители дают?" - был задан вопрос Дине.

Блогер решила ответить подписчику.

"Еще и путешествуем все время, да? Наша работа невидимая. Мы не живем на деньги родителей", - заявила она.

Дина также рассказала, почему не поступила в вуз.

"Причины особой нет. В то время я еще думала, поступать или нет, наслаждалась жизнью. Денег, которые я зарабатывала, мне хватало.

Я была рядом с родителями и племянниками. Что случилось потом, вы и сами знаете. Я планировала отправиться на год в Америку, но вышла замуж.

Однако я планирую в будущем поехать за границу с мужем и ребенком и получить там знания", - рассказала она.

Сторис Дины Тореали
Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Напомним, в конце прошлого года Дина Тореали родила сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2104128-my-ne-zhivem-na-dengi-roditeley-dina-toreali-otvetila-na-vopros-o-zarabotkah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.