"Сама нежность": образ Гульназ Жолановой на премьере фильма оценили в Казнете

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова показалась в Instagram в нежном образе - актриса посетила премьеру нового казахстанского фильма, передает NUR.KZ.

Для красной дорожки Жоланова выбрала классический светлый пиджак, из-под которого проглядывала пышная белая юбка. Завершила образ кинозвезда блестящими босоножками на шпильке с тонким ремешком и такой же блестящей сумочкой.

В своем Instagram-аккаунте Гульназ выложила несколько фотографий в нежном образе. В подписи к публикации актриса пригласила всех в кинотеатры на комедию, в которой она сыграла одну из главных ролей.

"Красота", "Такая аура у нее спокойная, как океан... Красота", "Прекрасная", "Сама нежность", "Огонь", - оценили образ поклонники.

Недавно Гульназ Жоланова очаровала фанатов фотографиями в черном платье.