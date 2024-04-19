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"Сама нежность": образ Гульназ Жолановой на премьере фильма оценили в Казнете

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова показалась в Instagram в нежном образе - актриса посетила премьеру нового казахстанского фильма, передает NUR.KZ.

Для красной дорожки Жоланова выбрала классический светлый пиджак, из-под которого проглядывала пышная белая юбка. Завершила образ кинозвезда блестящими босоножками на шпильке с тонким ремешком и такой же блестящей сумочкой.

В своем Instagram-аккаунте Гульназ выложила несколько фотографий в нежном образе. В подписи к публикации актриса пригласила всех в кинотеатры на комедию, в которой она сыграла одну из главных ролей.

"Красота", "Такая аура у нее спокойная, как океан... Красота", "Прекрасная", "Сама нежность", "Огонь", - оценили образ поклонники.

Недавно Гульназ Жоланова очаровала фанатов фотографиями в черном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087963-sama-nezhnost-obraz-gulnaz-zholanovoy-na-premere-filma-otsenili-v-kaznete/

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