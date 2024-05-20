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"Какой шикарный мужчина": Димаш Кудайберген выложил новое фото из Китая и поделился мыслями

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген опубликовал свежее фото из китайского Шанхая в Instagram - народный артист Казахстана порефлексировал после прошедшего концерта в Будапеште, передает NUR.KZ.

"Каждый раз, после очередных концертов, начинается мой собственный концерт с моей философией, где и артист, и слушатель - это я сам. Где я не могу спеть не те ноты по ошибке. Этот концерт называется жизнью", - пофилософствовал Димаш.

Поклонники решили поддержать любимого артиста в комментариях.

"Сейчас у всех, наверное, такое состояние, потому что в мире сильнейший дисбаланс во всем. Мы все очень благодарны Всевышнему, что ты у нас есть. Наше солнышко в этом мрачном мире", "Главное - не надо бояться жизни и ошибок, а просто идти вперед и делать то, что подсказывают сердце, совесть", "Какой шикарный мужчина", "Все будет невероятно, Ди. Потому что ты сердцем живешь", "Не переживай, у тебя всегда безукоризненные концерты! Ты - исполнитель, что живет на сцене", - написали фанаты.

На прошлой неделе Димаш Кудайберген тепло поздравил с днем рождения Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2103458-kakoy-shikarnyy-muzhchina-dimash-kudaybergen-vylozhil-novoe-foto-iz-kitaya-i-podelilsya-myslyami/

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