"Сильно болела": Ерке Есмахан рассказала, как забота близких помогла ей встать на ноги

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала, почему исчезла на какое-то время из соцсетей. Оказалось, что певица болела, но забота близких помогла ей быстро встать на ноги, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Ерке разместила свое новое фото, снятое на улице. На нем артистка позирует в светлом спортивном костюме. Ее лицо озаряет лучезарная улыбка.

"Как вы? Все ли у вас хорошо? Я 2 два дня очень сильно болела. Мама, дядя, няня, муж - все вместе - побороли мою простуду. Наши народные средства все же очень сильные", - рассказала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан поделилась забавным видео, снятым за кулисами концерта RaiM. Она отметила, что у нее очень заботливый муж. Также артистка призналась, что счастлива быть женой и матерью.