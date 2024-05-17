"Сильно болела": Ерке Есмахан рассказала, как забота близких помогла ей встать на ноги
Опубликовано:
Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала, почему исчезла на какое-то время из соцсетей. Оказалось, что певица болела, но забота близких помогла ей быстро встать на ноги, передает NUR.KZ.
В сторис Instagram Ерке разместила свое новое фото, снятое на улице. На нем артистка позирует в светлом спортивном костюме. Ее лицо озаряет лучезарная улыбка.
"Как вы? Все ли у вас хорошо? Я 2 два дня очень сильно болела. Мама, дядя, няня, муж - все вместе - побороли мою простуду. Наши народные средства все же очень сильные", - рассказала Ерке.
Недавно Ерке Есмахан поделилась забавным видео, снятым за кулисами концерта RaiM. Она отметила, что у нее очень заботливый муж. Также артистка призналась, что счастлива быть женой и матерью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2102168-silno-bolela-erke-esmahan-rasskazala-kak-zabota-blizkih-pomogla-ey-vstat-na-nogi/