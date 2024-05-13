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"Заботливый мой": Ерке Есмахан поделилась забавным видео, снятым за кулисами концерта RaiM

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

После видео, ставшего популярным в TikTok, казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась забавной историей, произошедшей за кулисами концерта ее супруга RaiM, передает NUR.KZ.

На видео, завирусившемся в соцсети, видно, как Ерке Есмахан проскакивает из-за спины охранника, пытаясь избежать камер, а RaiM в недоумении пытается понять, что делает его супруга.

Ерке решила прояснить ситуацию и рассказала, что произошло в тот момент.

"У меня нет аккаунта в TikTok, поэтому мы не следим за тем, что о нас там говорят. Сегодня наша няня отправила мне одно видео, которое заставило меня посмеяться.

Мне показалось, что операторы хотели снять момент, как Назар и Райым идут к сцене. Я хотела проскочить мимо охраны, чтобы не мешать процессу. Но именно этот момент, когда я наклонилась и побежала, попал в Сеть и стал популярным.

Но у этого видео есть и другой смысл. Заботливый мой Райым", - написала Есмахан.

Недавно певица рассказала, как счастлива быть матерью и женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2099771-zabotlivyy-moy-erke-esmahan-podelilas-zabavnym-video-snyatym-za-kulisami-koncerta-raim/

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