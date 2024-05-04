"В доме царит уют": Ерке Есмахан рассказала, как счастлива быть матерью и женой

Казахстанская певица Ерке Есмахан провела рубрику "вопрос-ответ" в Instagram. Она пообещала, что покажет новый дом, который сейчас строится, своим подписчикам, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан охотно общается с подписчиками и отвечает на их вопросы. В этот раз, как и обычно, они интересовались ее личной жизнью и попросили провести рум-тур нового дома.

"Дом еще строится. Сделаем, если даст Бог, инстаграмный дизайн. И рум-тур обязательно будет", - заверила знаменитость.

У Ерке спросили, нашла ли она няню для малыша Ислама. Оказалось, что у певицы работают две няни.

"Есть няня, приходит утром и вечером уходит домой. Но есть еще няня, которая живет с нами. Мы втроем каждый день пьем чай и болтаем. Слава Богу, что есть хорошие люди", - рассказала она.

Ерке вновь рассказала, как счастлива в браке и наслаждается материнством.

"В данный момент мы с няней сидим и смотрим в телефон. Исламок спит в колыбельке. Райым в городе по делам ходит. Муслим с ним рядом. По телевизору играет джаз. В доме царит уют. Когда вернется хозяин дома, будем пить ночной чай", - отметила она.