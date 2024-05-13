"Красивая пара": Али Окапов и Акерке Буркитбай умилили фото с прогулки с маленьким сыном
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Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай умилили совместными снимками, которые были сделаны во время их воскресной прогулки с маленьким сыном, передает NUR.KZ.
Али Окапов и Акерке Буркитбай прогулялись по Алматы под дождем с малышом Зейном, однако их лица так светились от счастья, что фотографии показались подписчикам солнечными и яркими.
"Удачной рабочей недели", - подписала Акерке фото.
Акерке также поделилась фото с Зейном - малыш был рад прогулке. Пользователи соцсети пожелали семье счастья и благополучия.
"На папу похож", "Мы вас так любим", "Красивая пара", "Пусть внук нашей Розы Рымбаевой вырастет настоящим патриотом страны", "Сладкий малыш", - написали умиленные подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2099384-krasivaya-para-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-umilili-foto-s-progulki-s-malenkim-synom/