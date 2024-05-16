"Глубокий смысл": Оксукпаева и Юсупов записали символичное видео с сыном

Популярная пара казахстанских блогеров Арман Юсупов и Карина Оксукпаева сняли трогательное видео со старшим сыном для Instagram - необычную задумку они объяснили под роликом, передает NUR.KZ.

Арман, Карина и их старший сын Алим претворили метафору в реальность - водрузив цветы себе на головы, они принялись символично "поливать" друг друга, вдыхая тем самым жизнь в любимых людей.

"Каков садовник, таков и сад. А вы как считаете, от кого зависит "погода в доме"?" - спросила 4,8-миллионную аудиторию в Instagram Оксукпаева.

"Красивое видео и со смыслом", "Погода зависит от мамы! Так что цените нас, мужчины", "Лучшие", "Все классно, но Арману надо было не цветочек на голову, а кепку с надписью "Садовник", "Задумка классная", "Глубокий смысл", - отметили подписчики блогеров.

Недавно Юсупов и Оксукпаева заставили фанатов поволноваться.