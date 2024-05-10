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"Так можно и зрения лишиться": Юсупов и Оксукпаева заставили поволноваться фанатов

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Кадры из видео: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанские блогеры-миллионники Арман Юсупов и Карина Оксукпаева показали новое видео в соцсети и заставили поволноваться своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Короткий ролик вышел на страничках супругов-блогеров. На кадрах видно, как Карина взболтала бутылку шампанского, но через секунду Арман схватился за глаз. А позже показал синяк.

"Отпраздновали", - гласит подпись к видео.

Взволнованные подписчики оставили свои комментарии. Многие отнеслись к ситуации с юмором.

"По идее, так можно и зрения лишиться", "И смешно, и грустно. Опасненько однако", "Капец. Подавай в суд, брат, не терпи", "Всегда чувствовалась скрытая агрессия Карины к Арману. Арман, ты не один", "С такой женой и врагов не надо", "Надеюсь, это шутка, если правда, то скорейшего восстановления Арману", - отреагировали пользователи соцсети.

Однако некоторые решили, что это просто шутка.

"После грима Карины я им не верю", "Пробка от бутылки в другую сторону улетела", "Если присмотреться внимательно, пробка улетела в противоположную сторону, пранкеры", "Это пранк 100%", "Видно же, что грим наложен", - выразили свою уверенность другие подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2098238-tak-mozhno-i-zreniya-lishitsya-yusupov-i-oksukpaeva-zastavili-povolnovatsya-fanatov/

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