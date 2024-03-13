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"Никогда не выберу человека искусства": Жаркынай Ханайым ответила фанатам, которые видят ее в браке с Димашем

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Жаркынай Ханайым и Димаш Кудайберген
Жаркынай Ханайым и Димаш Кудайберген. Фото: instagram: @jarkynaijarkinai, @kudaibergenov.dimash

Фанаты Жаркынай Ханайым видят ее в паре с народным артистом Казахстана Димашем Кудайбергеном. Певица и актриса рассказала, каким должен быть ее будущий муж, передает NUR.KZ.

Жаркынай Ханайым больше не видит себя в браке с коллегой по цеху. Об этом певица и экс-супруга актера Айдара Аскарбека рассказала, отвечая на вопросы поклонников в Instagram. Один из фанатов предположил, что они с Димашем Кудайбергеном были бы хорошей парой.

"Большое спасибо, конечно, за сравнение, но я никогда не выберу человека искусства", - написала Жаркынай.

Она также рассказала, какого мужчину теперь видит рядом с собой.

"Мне нужен постоянный парень, который будет только моим. За кадром, которому не нравится камера. Хочу, чтобы он был занят детьми и своим бизнесом, и чтобы у него не было времени на всякую ерунду", - заключила артистка.

Недавно Жаркынай Ханайым примерила чувственный образ, который изумил Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2067342-nikogda-ne-vyberu-cheloveka-iskusstva-zharkynay-hanayym-otvetila-fanatam-kotorye-vidyat-ee-v-brake-s-dimashem/

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