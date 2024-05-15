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"Незабываемая встреча": Алла Пугачева вспомнила юность в окружении давних друзей (фото, видео)

Опубликовано:

Максим Галкин, Юрий Шевчук и Алла Пугачева
Максим Галкин, Юрий Шевчук и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

75-летняя певица Алла Пугачева порадовала фанатов новой публикацией в соцсети - артистка разместила в своем блоге видео и фото с концерта рок-группы ДДТ, передает NUR.KZ.

"Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", - оставила Алла Пугачева свой комментарий.

На кадрах артистка и ее супруг, юморист Максим Галкин, подпевают основателю и солисту группы ДДТ Юрию Шевчуку. На одном из фото звездные супруги также запечатлелись вместе с ним.

"Легенда! Умная, смелая, справедливая, лучшая!", "Ох, здорово! Спасибо, что поделились! Обожаем вас всех!", "Лучшая, любимая наша Аллочка в окружении настоящих мужчин. Браво артистам!", "Ура! Алла Борисовна! Какие вы классные!", "Алла Борисовна - моя юность!" - пишут под публикацией фанаты.

Немногим ранее Максим Галкин показал фото Пугачевой, которое восхитило ее поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101073-nezabyvaemaya-vstrecha-alla-pugacheva-vspomnila-yunost-v-okruzhenii-davnih-druzey-foto-video/

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