Асель Аскар сравнили с внучкой легендарного Раджа Капура (видео)
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Казахстанская актриса Асель Аскар не отстала от популярного тренда в соцсети и перевоплотилась в индианку. Фанаты тут же увидели сходство со звездой Болливуда Кариной Капур, внучкой режиссера Раджа Капура, передает NUR.KZ.
Асель разместила новый рилс в своем Instagram и поинтересовалась, как оценивают его подписчики. Под звуки индийского трека San Sanana актриса поэтапно перевоплощается в индийскую красавицу в ярком сари с браслетами на руках и украшениями на лбу и шее.
"Сколько часов, по-вашему, мы его снимали?" - отметила она.
Подписчики увидели сходство Асель с актрисой Кариной Капур - внучкой всемирно известного индийского режиссера и актера Раджа Капура, которого называют "отцом индийского кино".
"Вы же копия Карины Капур!", "Просто восторг", " Я давно говорила, что вы очень похожи на Карину Капур. Красотка", "Можно закрывать тренд", "Казахстанская Карина Капур", - заявили фолловеры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095451-asel-askar-sravnili-s-vnuchkoy-legendarnogo-radzha-kapura-video/