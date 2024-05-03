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Асель Аскар сравнили с внучкой легендарного Раджа Капура (видео)

Опубликовано:

Асель Аскар/Карина Капур
Асель Аскар/Карина Капур. Фото: instagram.com/assel.askar/kareenakapoorkhan/

Казахстанская актриса Асель Аскар не отстала от популярного тренда в соцсети и перевоплотилась в индианку. Фанаты тут же увидели сходство со звездой Болливуда Кариной Капур, внучкой режиссера Раджа Капура, передает NUR.KZ.

Асель разместила новый рилс в своем Instagram и поинтересовалась, как оценивают его подписчики. Под звуки индийского трека San Sanana актриса поэтапно перевоплощается в индийскую красавицу в ярком сари с браслетами на руках и украшениями на лбу и шее.

"Сколько часов, по-вашему, мы его снимали?" - отметила она.

Подписчики увидели сходство Асель с актрисой Кариной Капур - внучкой всемирно известного индийского режиссера и актера Раджа Капура, которого называют "отцом индийского кино".

"Вы же копия Карины Капур!", "Просто восторг", " Я давно говорила, что вы очень похожи на Карину Капур. Красотка", "Можно закрывать тренд", "Казахстанская Карина Капур", - заявили фолловеры.

Ранее мы писали, что Мадина Садвакасова показалась без макияжа и восхитила преображением в героиню Болливуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095451-asel-askar-sravnili-s-vnuchkoy-legendarnogo-radzha-kapura-video/

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