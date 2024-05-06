"Сама покупаю свои "хотелки": похваставшаяся новым авто Айжулдыз Адайбекова ответила хейтеру
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Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова похвасталась новой автомашиной и тут же отхватила порцию хейта в свой адрес. Она ответила на обидные заявления, передает NUR.KZ
Айжулдыз стала обладательницей новенького авто.
"Моя большая косметичка. Теперь надо научиться водить", - заявила актриса.
Многие порадовались за нее, оставив теплые пожелания, однако кое-кто заявил, что столь дорогую покупку девушка сама бы себе не позволила.
"И дом, и машину тебе купил папик. Что скрываешь?!" - гласит обидное заявление.
Айжулдыз деликатно ответила на комментарий.
"Мы живем с вами в таком веке, когда мужчинам реально сложно принять тот факт, что любая девушка способна самостоятельно покупать свои "хотелки". Брат мой, это милость Аллаха за мой труд. Всем добра и любви", - написала она.
Она также добавила, что каждый может достичь желаемого.
"В материальном мире у всех шансы одинаковые. Каждый может! Это вопрос времени", - отметила актриса.
Мы писали ранее, что фанаты Айжулдыз Адайбековой предположили, кто может быть ее новым парнем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2096717-sama-pokupayu-svoi-hotelki-pohvastavshayasya-novym-avto-ayzhuldyz-adaybekova-otvetila-heyteru/