"Сама покупаю свои "хотелки": похваставшаяся новым авто Айжулдыз Адайбекова ответила хейтеру

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова похвасталась новой автомашиной и тут же отхватила порцию хейта в свой адрес. Она ответила на обидные заявления, передает NUR.KZ

Айжулдыз стала обладательницей новенького авто.

"Моя большая косметичка. Теперь надо научиться водить", - заявила актриса.

Многие порадовались за нее, оставив теплые пожелания, однако кое-кто заявил, что столь дорогую покупку девушка сама бы себе не позволила.

"И дом, и машину тебе купил папик. Что скрываешь?!" - гласит обидное заявление.

Айжулдыз деликатно ответила на комментарий.

"Мы живем с вами в таком веке, когда мужчинам реально сложно принять тот факт, что любая девушка способна самостоятельно покупать свои "хотелки". Брат мой, это милость Аллаха за мой труд. Всем добра и любви", - написала она.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Она также добавила, что каждый может достичь желаемого.

"В материальном мире у всех шансы одинаковые. Каждый может! Это вопрос времени", - отметила актриса.

Мы писали ранее, что фанаты Айжулдыз Адайбековой предположили, кто может быть ее новым парнем.