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"Супермама": Бота Нурсеитова и ее дети удивили похожими нарядами на отдыхе

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Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова продолжает делиться моментами своего отдыха на китайском острове Хайнань. В новом видео она попозировала с детьми в похожих нарядах, передает NUR.KZ.

Незапланированный зарубежный отпуск Боты и ее детей продолжается - 29-летняя блогерша поделилась свежим видео на фоне пальм Хайнаня.

Нурсеитова примерила нежный халат морской расцветки с бахромой, под которым было бикини. К ней в кадре присоединились дочь и сын - на детях Боты были пляжные наряды из той же ткани. Дети тепло обняли маму и поулыбались на камеру.

Подписчики оставили множество теплых комментариев под роликом.

"Люблю вас, ребята", "Бота - супермама", "Вау", "Какая красивая девушка", "Семейный лук", "Шикарные", - отметили они.

Недавно Бота Нурсеитова рассказала об опыте жизни в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2100212-supermama-bota-nurseitova-i-ee-deti-udivili-pohozhimi-naryadami-na-otdyhe/

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