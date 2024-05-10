"Хотела остаться": улетевшая отдыхать на Хайнань Бота Нурсеитова вспомнила жизнь в Китае

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова улетела с детьми отдыхать на китайский остров Хайнань. Инстадива с теплотой вспомнила период, когда жила и училась в КНР, передает NUR.KZ.

"Улетели от городской суеты!" - так Нурсеитова объявила подписчикам в соцсети, что она ненадолго покинула Казахстан вместе с двумя детьми. 29-летняя блогерша попозировала в облегающем платье зеленого цвета на фоне пейзажей Хайнаня.

Бота призналась - поездка получилась спонтанной. Находясь в КНР, она решила вспомнить период, когда она жила и училась в этой стране. Судя по всему, воспоминания остались исключительно теплые.

"Мало кто знает, но в школьные годы я уехала учиться в Китай с сестрой, правда, недолго - спустя время было решено вернуться из-за свадьбы сестры. Я хотела остаться, но родители не дали разрешения, и мне пришлось приехать в Казахстан.

Но я всегда вспоминаю эти времена с трепетом. Мы с Айнуркой (сестра Нурсеитовой - прим. ред.) жили вдвоем в квартире, каждый день ездили на учебу, гуляли, столько крутых воспоминаний. Вместе делали домашнее задание, обожали путунхуа - писали по 20-30 страниц иероглифов. Мама приезжала к нам каждый месяц, и мы устраивали гастротуры по ресторанам.

Интересно, если бы я тогда осталась в Китае, насколько была бы другая моя жизнь?" - многозначительно задалась вопросом блогерша.