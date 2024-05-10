Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хотела остаться": улетевшая отдыхать на Хайнань Бота Нурсеитова вспомнила жизнь в Китае

Опубликовано:

Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова улетела с детьми отдыхать на китайский остров Хайнань. Инстадива с теплотой вспомнила период, когда жила и училась в КНР, передает NUR.KZ.

"Улетели от городской суеты!" - так Нурсеитова объявила подписчикам в соцсети, что она ненадолго покинула Казахстан вместе с двумя детьми. 29-летняя блогерша попозировала в облегающем платье зеленого цвета на фоне пейзажей Хайнаня.

Бота призналась - поездка получилась спонтанной. Находясь в КНР, она решила вспомнить период, когда она жила и училась в этой стране. Судя по всему, воспоминания остались исключительно теплые.

"Мало кто знает, но в школьные годы я уехала учиться в Китай с сестрой, правда, недолго - спустя время было решено вернуться из-за свадьбы сестры. Я хотела остаться, но родители не дали разрешения, и мне пришлось приехать в Казахстан.

Но я всегда вспоминаю эти времена с трепетом. Мы с Айнуркой (сестра Нурсеитовой - прим. ред.) жили вдвоем в квартире, каждый день ездили на учебу, гуляли, столько крутых воспоминаний. Вместе делали домашнее задание, обожали путунхуа - писали по 20-30 страниц иероглифов. Мама приезжала к нам каждый месяц, и мы устраивали гастротуры по ресторанам.

Интересно, если бы я тогда осталась в Китае, насколько была бы другая моя жизнь?" - многозначительно задалась вопросом блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2098484-hotela-ostatsya-uletevshaya-otdyhat-na-haynan-bota-nurseitova-vspomnila-zhizn-v-kitae/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.