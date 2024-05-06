"Хюррем-султан" Мерьем Узерли сыграла любовь с 18-летним в новом турецком сериале

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли представила трейлер нового сериала "Ру", в котором она сыграла главную роль - по сюжету, у ее героини роман с 18-летним парнем, передает NUR.KZ.

Трейлер нового турецкого сериала "Ру" появился в Сети в минувшие выходные - одну из главных ролей сыграла звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли.

Сюжет драмы обещает быть захватывающим - у героини Узерли завязывается роман с молодым человеком, который младше нее на 20 лет. Роль экранной любви Мерьем сыграл Бурак Беркай Акгюль, который ранее снимался в сериалах "Сапфир" и "Легенда".

Премьера сериала состоится уже в этом месяце.

"Первый сезон нашего нового шоу "Ру" выйдет очень скоро - 24 мая 2024 года. Мы невероятно взволнованы и готовы поделиться этой красивой историей с вами! 38-летняя Рейян и 18-летний Узер... Присоединяйтесь к нам в путешествие, которое вы не забудете просто так", - заинтриговала поклонников Узерли.

Недавно Мерьем рассказала, что помешало ей закончить съемки сериала "Великолепный век", где она с успехом сыграла роль Хюррем-султан.