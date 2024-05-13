"Так выглядит счастье": ожидающие пополнения в семье Авербух и Арзамасова умилили Сеть

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда "Папиных дочек", которая готовится стать мамой во второй раз, показала трогательное фото с супругом - фигуристом Ильей Авербухом, передает NUR.KZ.

Напомним, в апреле стало известно, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух вновь станут родителями. Новое фото супругов, где Илья держит в объятиях свою любимую жену и нежно целует ее в щеку, вызвало умиление в Сети.

Пользователи соцсети тут же отреагировали на теплое фото.

"Какая же вы чудесная пара! Счастья огромного!", "Какое классное фото двух счастливых и любящих людей", "Любимые наши. Лизочка, беременность очень тебя украшает", "Какие вы солнечные и светлые", "Ты "морячка", а он "капитан" в счастливом плавании", "Так выглядит счастье", - отметили подписчики.