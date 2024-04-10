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"Спустя три года": Лиза Арзамасова и Илья Авербух вновь станут родителями (видео)

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Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: instagram.com/averbukhofficial

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова показала округлившийся живот в соцсети - актриса и ее супруг, фигурист Илья Авербух, готовятся стать родителями во второй раз, передает NUR.KZ.

На милом семейном видео Лиза запечатлелась с мужем и маленьким сыном. Актриса просит сынишку снять ее на видео, подбегает к мужу, который тоже ее снимает.

"Спустя три года", - заявила она, улыбаясь и демонстрируя округлившийся живот. Супруги улыбаются друг другу.

"Ты рад?" - обратилась она к сыну.

"Да, я рад! Очень", - бойко отвечает мальчик маме.

В комментариях подписчики не смогли сдержать радости и тепло поздравили пару с предстоящим пополнением.

"Лизочек. Мы очень-очень рады, самые-самые теплые, весенние, нежные поздравления", "Какое счастье!!! Поздравляю", "Весел очень мальчик Лева, прибавленье - это клево! Ведь сестричка или брат - это лучше всех наград", "Господи! Какие вы чудесные! Лиза, поздравляю и плачу от счастья!" - написали пользователи соцсети.

Напомним, в августе 2021 года Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями - у них родился сын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2082245-spustya-tri-goda-liza-arzamasova-i-ilya-averbuh-vnov-stanut-roditelyami-video/

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