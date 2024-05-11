Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт опубликовала редкие фото с невестой

Известная американская актриса Кристен Стюарт опубликовала редкие фото со своей невестой — сценаристом и продюсером Дилан Мейер, передает NUR.KZ.

Снимки актриса опубликовала в своем профиле в Instagram.

33-летняя Кристен Стюарт на кадрах стоит в обнимку со своей невестой Дилан Мейер. Блондинка Мейер предстала в черном кроп-топе и кофточке аналогичного цвета. А вот Кристен, наоборот, несмотря на всю небрежность на голове, была одета в светлый винтажный кардиган бежевого цвета. Образ актрисы был дополнен очками и цепочкой на шее.

По данным с сайта Кино-Театр.ru, известность Кристен Стюарт получила как исполнительница роли Беллы Суон в серии фильмов "Сумерки. Сага" (2008-2012).

Когда Кристен Стюарт вышла на сцену в школьной постановке в конце 1990-х годов, она даже не догадывалась, что ее жизнь скоро изменится раз и навсегда.

Отец Кристен, Джон Стюарт, работал на телеканале "Фокс". Среди его проектов такие программы, как радиошоу с Райаном Сикрестом.

Ее мать — Джус Мэнн-Стюарт — сценаристка, которая тоже поработала на различных телевизионных шоу кабельных и центральных каналов. Даже дедушка Кристен когда-то давно работал в шоу-бизнесе. По имеющимся данным, он был ассистентом легендарного кинорежиссера Сесиль де Милля.

В ее самом первом фильме Кристен досталась роль без слов. Это была картина производства телевизионного канала "Дисней" - "Тринадцатый год".

Кристен сыграла девочку в школьном буфете. Однако эта роль позволила ей получить тоже маленькую, но уже значимую роль в новой крупной киноленте "Безопасность вещей". Так карьера Кристен начала набирать обороты.

Однако самым главным итогом ее участия в картине было то, что на Кристен обратили внимание в Голливуде. Стюарт - первая актриса в истории США, удостоенная французской премии "Сезар" (за роль второго плана в драме "Зильс-Мария", 2015).

Напомним, в конце 2021 года стало известно, что звезда "Сумерек" Кристен Стюарт решила пойти под венец. Сообщалось, что она решила жениться на своей девушке-сценаристке Дилан Мейер. При этом инициатором бракосочетания стала Дилан, которая первой сделала ей предложение.