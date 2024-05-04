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"Красотки": Жания Джуринская умилила снимками с дочерью из Таиланда

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Ставшая мамой во второй раз Жания Джуринская обнародовала семейные архивы - в Таиланде актриса провела теплую фотосессию с дочерью в похожих платьях, передает NUR.KZ.

Звезда казахстанского кино, находящаяся сейчас в декрете, решила покопаться в фотоархивах. Жания опубликовала множество снимков, сделанных в ходе фотосессии в Таиланде с дочерью - в то время актриса была в положении.

На фотографиях Джуринская и маленькая София были одеты в похожие платья с красными и розовыми цветочками.

"Настала эра женщин", - подписала публикацию кинозвезда.

Публикация удостоилась массы "сердечек" в комментариях.

"Софийка, такая сладкая", "Красотки", "Моана казахстанская", "Главное в жизни женщины - не взвалить мужчину на шею", "Красавицы", - отметили пользователи Сети.

Недавно Жания Джуринская показала трогательное видео первой встречи Софии с ее новорожденным братиком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095736-krasotki-zhaniya-dzhurinskaya-umilila-snimkami-s-docheryu-iz-tailanda/

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