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"Я тебя очень люблю": Дильназ Ахмадиева показала архивное фото с родным братом

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Дильназ и Дильшат Ахмадиевы
Дильназ и Дильшат Ахмадиевы. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Солист группы "Яшлык" Дильшат Ахмадиев отметил день рождения. Со знаменательной датой его поздравила знаменитая младшая сестра Дильназ - она выложила их совместное фото в соцсети, передает NUR.KZ.

В день рождения старшего брата Дильназ Ахмадиева обратилась к нему в Instagram-сторис. Певица опубликовала их совместную фотографию из архивов. На портретном снимке еще совсем юного Дильшата со спины обнимает Дильназ. Ахмадиева написала теплые слова поздравления.

"С днем рождения, Ака! Счастья тебе, здоровья и успехов во всем! Я тебя очень люблю", - подписала снимок исполнительница хитов "Может однажды" и "Золотой".

Сторис Дильназ Ахмадиевой
Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Дильназ Ахмадиева не часто публикует членов семьи в Instagram. В преддверии Дня единства народа Казахстана ее отец Мурат Ахмадиев получил орден из рук Касым-Жомарта Токаева, с чем певица также поздравила его в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2096660-ya-tebya-ochen-lyublyu-dilnaz-ahmadieva-pokazala-arhivnoe-foto-s-rodnym-bratom/

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