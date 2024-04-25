Дильназ Ахмадиева поздравила отца с наградой от Касым-Жомарта Токаева
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Основатель группы "Яшлык" и экс-мажилисмен Мурат Ахмадиев получил орден "Ел бірлігі" из рук Касым-Жомарта Токаева. С наградой его поздравила дочь, певица Дильназ Ахмадиева, передает NUR.KZ.
"Сегодня мой папа получил новую награду от президента Республики Казахстан - Токаева Касым-Жомарта Кемелевича! Орден "Ел бірлігі" за вклад моего отца в единство народа Казахстана", - с гордостью написала Дильназ Ахмадиева, опубликовав фото Мурата Ахмадиева с президентом страны.
Также Дильназ Ахмадиева попросила поклонников поздравить отца с получением ордена.
"Поздравляю. Желаю здоровья, творческих успехов и долголетия", "Поздравляю папу! Долгих лет и еще больше наград! Заслужили!", "Мурат ака, поздравляю Вас с наградой! Радуйте нас еще многие годы своим творчеством! Здоровья вам", - пожелали в комментариях.
Согласно статье 16-1 Закона "О государственных наградах Республики Казахстан", орденом "Ел бірлігі" (Единство народа) награждаются граждане за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2091209-dilnaz-ahmadieva-pozdravila-otca-s-nagradoy-ot-kasym-zhomarta-tokaeva/