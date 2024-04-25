Дильназ Ахмадиева поздравила отца с наградой от Касым-Жомарта Токаева

Основатель группы "Яшлык" и экс-мажилисмен Мурат Ахмадиев получил орден "Ел бірлігі" из рук Касым-Жомарта Токаева. С наградой его поздравила дочь, певица Дильназ Ахмадиева, передает NUR.KZ.

"Сегодня мой папа получил новую награду от президента Республики Казахстан - Токаева Касым-Жомарта Кемелевича! Орден "Ел бірлігі" за вклад моего отца в единство народа Казахстана", - с гордостью написала Дильназ Ахмадиева, опубликовав фото Мурата Ахмадиева с президентом страны.

Также Дильназ Ахмадиева попросила поклонников поздравить отца с получением ордена.

"Поздравляю. Желаю здоровья, творческих успехов и долголетия", "Поздравляю папу! Долгих лет и еще больше наград! Заслужили!", "Мурат ака, поздравляю Вас с наградой! Радуйте нас еще многие годы своим творчеством! Здоровья вам", - пожелали в комментариях.

Согласно статье 16-1 Закона "О государственных наградах Республики Казахстан", орденом "Ел бірлігі" (Единство народа) награждаются граждане за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.