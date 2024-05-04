"Пора уже с супругой танцевать": Диас Аблаев позабавил фанатов новым видео

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев, сын народной артистки РК Нагимы Ескалиевой, рассмешил подписчиков своего Instagram-аккаунта новым видео, передает NUR.KZ.

Аблаев в элегантном черном костюме станцевал дома под трек Селин Дион и опубликовал видео с забавной подписью.

"Повезло тем, кому за 30. Эти люди столько всего в жизни натворили, а доказательств нет. Тогда не было интернета", - написал Диас.

Подписчики певца в соцсети оценили юмор - посмеялся также его коллега и друг Али Окапов.

"В точку, всегда об этом говорим", "Какой классный", "Женись, уже за 30 как раз", "Мама ждет внуков", "Зарядил на хорошее настроение", "Диас - позитивчик, будь счастлив", "Пора уже с супругой танцевать", "Вот это 100%", - гласят комментарии под видео.

В свой день рождения, который прошел недавно, Диас Аблаев опубликовал детское фото.