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"Пора уже с супругой танцевать": Диас Аблаев позабавил фанатов новым видео

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Диас Аблаев
Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев, сын народной артистки РК Нагимы Ескалиевой, рассмешил подписчиков своего Instagram-аккаунта новым видео, передает NUR.KZ.

Аблаев в элегантном черном костюме станцевал дома под трек Селин Дион и опубликовал видео с забавной подписью.

"Повезло тем, кому за 30. Эти люди столько всего в жизни натворили, а доказательств нет. Тогда не было интернета", - написал Диас.

Подписчики певца в соцсети оценили юмор - посмеялся также его коллега и друг Али Окапов.

"В точку, всегда об этом говорим", "Какой классный", "Женись, уже за 30 как раз", "Мама ждет внуков", "Зарядил на хорошее настроение", "Диас - позитивчик, будь счастлив", "Пора уже с супругой танцевать", "Вот это 100%", - гласят комментарии под видео.

В свой день рождения, который прошел недавно, Диас Аблаев опубликовал детское фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2096030-pora-uzhe-s-suprugoy-tancevat-dias-ablaev-pozabavil-fanatov-novym-video/

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