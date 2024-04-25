Фариза Тореали с мужем и дочерью запечатлелась на фоне Эйфелевой башни в Париже

Сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Фариза вместе с мужем и дочерью отправилась в Париж. Фото из города любви и романтики блогер разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали и ее супруг Дархан Нортаев вместе с маленькой дочерью запечатлелись на фоне Эйфелевой башни в Париже. Фариза поблагодарила супруга за мечту, которая исполнилась.

"Город любви. Все, что делается с любовью, дойдет до сердца. Эйфелева башня - это сердце Парижа. Гюстав Эйфель посвятил свое творение возлюбленной Адриенн, именно поэтому форма башни напоминает букву "А".

Сколько туристов приезжают сюда из разных точек мира, чтобы испытать влюбленность, настоящую любовь, обрести вдохновение. Нет ничего лучше, чем путешествовать за руку с возлюбленным по миру. Я желаю испытать это и вам", - написала Фариза.

Подписчики пожелали им интересного путешествия, оставив теплые комментарии.

Ранее мы писали, что Фариза Тореали и Дархан Нортаев начали строить мечеть.