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"Мы - казахи": Дамеля Sweet впечатлила навыками верховой езды

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанская блогерша-миллионник Дамеля Sweet восхитила Казнет навыками верховой езды. Инстадива прокатилась на лошади на большой скорости, не держась за поводья, передает NUR.KZ.

На опубликованном в Instagram видео видно, как умело Дамеля сидит верхом. Блогерша прокатилась галопом по полю и в какой-то момент даже отпустила поводья, широко раскинув руки на несколько секунд.

"Мы - казахи. Нация кочевников с богатой и уникальной культурой", - гордо подписала видеоролик инстадива.

Увиденное привело в восторг онлайн-аудиторию Дамели.

"Как катается Дамеля! Это восхитительно", "Можно смотреть бесконечно", "Это видео вдохновило мою 6-летнюю дочь оседлать лошадь", "После этого видео очень захотелось на лошадях покататься", "Дамеля кайфует", - написали в комментариях фолловеры.

Недавно Дамеля Sweet похвасталась огромным букетом из 2221 красной розы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2094875-my-kazahi-damelya-sweet-vpechatlila-navykami-verhovoy-ezdy-video/

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