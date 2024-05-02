"Мы - казахи": Дамеля Sweet впечатлила навыками верховой езды

Казахстанская блогерша-миллионник Дамеля Sweet восхитила Казнет навыками верховой езды. Инстадива прокатилась на лошади на большой скорости, не держась за поводья, передает NUR.KZ.

На опубликованном в Instagram видео видно, как умело Дамеля сидит верхом. Блогерша прокатилась галопом по полю и в какой-то момент даже отпустила поводья, широко раскинув руки на несколько секунд.

"Мы - казахи. Нация кочевников с богатой и уникальной культурой", - гордо подписала видеоролик инстадива.

Увиденное привело в восторг онлайн-аудиторию Дамели.

"Как катается Дамеля! Это восхитительно", "Можно смотреть бесконечно", "Это видео вдохновило мою 6-летнюю дочь оседлать лошадь", "После этого видео очень захотелось на лошадях покататься", "Дамеля кайфует", - написали в комментариях фолловеры.

Недавно Дамеля Sweet похвасталась огромным букетом из 2221 красной розы.