2221 роза: Дамеля Sweet похвасталась огромным букетом цветов

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet получила в подарок огромный букет из более двух тысяч красных роз. От кого был роскошный подарок, пока неизвестно, передает NUR.KZ.

Букеты были настолько огромными, что их доставили грузовиком, а в дом к Дамеле их заносили сразу несколько парней. В итоге, комната блогерши была усеяна красными розами - всего их было 2221. Кто подарил цветы, Дамеля пока не рассказывает. Однако такому презенту, судя по реакции на видео, она явно была удивлена.

Дамеля не стала упускать возможности и провела волшебную фотосессию на фоне тысяч красивых роз в разных аутфитах.

Подписчики блога Дамели были одновременно и заинтригованы, и восхищены увиденным.

"Главный цветок - это Вы", "Желаю каждой девушке такие букеты", "Дамеля побила рекорд роз", "Украсили столько роз своей прекрасной улыбкой", "Дамеля, у Вас кто-то есть?", "Ему надо было еще вазы отправить", "Уже чувствую этот запах", - гласят комментарии под публикацией.

Недавно блогерша показала отца в трогательном видео.