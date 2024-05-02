Прилетевшая в Астану мама Кайрата Нуртаса показала теплую встречу с его детьми
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Казахстанский продюсер и мама певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова показала в соцсети теплые кадры встречи со своими внуками - детьми Кайрата и Жулдыз, передает NUR.KZ.
Ранее Гульзира Айдарбекова показала, как тепло ее встретили две келин в Астане. Айгерим и Индира накрыли богатый дастархан для своей ене.
"Пусть в нашей стране царит мир, пусть народ будет в добром здравии, а семья всегда будет в полном составе - это главное", - написала Айдарбекова.
На кадрах можно лицезреть теплую встречу внуков с бабушкой и дедушкой. Дети Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, живущие в Астане, пришли поздороваться с приехавшими в столицу родителями своего отца. За дастарханом также сидят две келин семьи Айдарбековых - Айгерим и Индира.
"А почему Жулдыз не пришла?", "Как прекрасно, ваши келин и внуки все вместе", "Вот оно, счастье", "Было бы еще лучше, если бы была рядом и ваша келин Жулдыз", "Какие красивые, воспитанные дети у Кайрата", - написали пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2094515-priletevshaya-v-astanu-mama-kayrata-nurtasa-pokazala-tepluyu-vstrechu-s-ego-detmi/