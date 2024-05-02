Прилетевшая в Астану мама Кайрата Нуртаса показала теплую встречу с его детьми

Казахстанский продюсер и мама певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова показала в соцсети теплые кадры встречи со своими внуками - детьми Кайрата и Жулдыз, передает NUR.KZ.

Ранее Гульзира Айдарбекова показала, как тепло ее встретили две келин в Астане. Айгерим и Индира накрыли богатый дастархан для своей ене.

"Пусть в нашей стране царит мир, пусть народ будет в добром здравии, а семья всегда будет в полном составе - это главное", - написала Айдарбекова.

На кадрах можно лицезреть теплую встречу внуков с бабушкой и дедушкой. Дети Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, живущие в Астане, пришли поздороваться с приехавшими в столицу родителями своего отца. За дастарханом также сидят две келин семьи Айдарбековых - Айгерим и Индира.

"А почему Жулдыз не пришла?", "Как прекрасно, ваши келин и внуки все вместе", "Вот оно, счастье", "Было бы еще лучше, если бы была рядом и ваша келин Жулдыз", "Какие красивые, воспитанные дети у Кайрата", - написали пользователи соцсети.