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"Мои дорогие": Гульзира Айдарбекова показала, как тепло ее встретили две келин в Астане (видео)

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Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, показала, какой богатый дастархан накрыли для нее невестки, когда она прилетела в Астану, передает NUR.KZ.

Продюсер прилетела в Астану вместе с супругом - Нуртасом Айдарбековым.

"Еле как добрались с задержкой. Время 23.45, а мои две келин приготовили мясо по-казахски, ждут нас, мои дорогие", - прокомментировала Гульзира Айдарбекова видео, которым поделилась в сторис.

На кадрах видно, как Айдарбековы заходят в квартиру, а младшая келин Индира поклоном встречает родителей мужа. Гости из Алматы также здороваются со своими сватами - родителями второй келин Айгерим.

Две невестки Гульзиры Айдарбековой приготовили к приезду ата и ене бешбармак, разные салаты, выпечку. В гостиной они уже накрыли богатый дастархан.

"Хоть и поздно, но мы не выше дастархана", - говорит продюсер, садясь за стол.

Ранее мы писали, что младшая келин Гульзиры Айдарбековой устроила ей сюрприз в день рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2093651-moi-dorogie-gulzira-aydarbekova-pokazala-kak-teplo-ee-vstretili-dve-kelin-v-astane-video/

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