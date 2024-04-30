"Мои дорогие": Гульзира Айдарбекова показала, как тепло ее встретили две келин в Астане (видео)

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, показала, какой богатый дастархан накрыли для нее невестки, когда она прилетела в Астану, передает NUR.KZ.

Продюсер прилетела в Астану вместе с супругом - Нуртасом Айдарбековым.

"Еле как добрались с задержкой. Время 23.45, а мои две келин приготовили мясо по-казахски, ждут нас, мои дорогие", - прокомментировала Гульзира Айдарбекова видео, которым поделилась в сторис.

На кадрах видно, как Айдарбековы заходят в квартиру, а младшая келин Индира поклоном встречает родителей мужа. Гости из Алматы также здороваются со своими сватами - родителями второй келин Айгерим.

Две невестки Гульзиры Айдарбековой приготовили к приезду ата и ене бешбармак, разные салаты, выпечку. В гостиной они уже накрыли богатый дастархан.

"Хоть и поздно, но мы не выше дастархана", - говорит продюсер, садясь за стол.

Ранее мы писали, что младшая келин Гульзиры Айдарбековой устроила ей сюрприз в день рождения.