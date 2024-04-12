Келин Гульзиры Айдарбековой устроила ей сюрприз в день рождения (видео)

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова отмечает день рождения. В честь этого события ее младшая келин Индира вместе с другими членами семьи устроили небольшой сюрприз, передает NUR.KZ.

Видео домашнего поздравления Айдарбекова опубликовала в Instagram. На кадрах видно, как супруга ее младшего сына Зангара Нуртаса Индира устроила ей сюрприз с бенто-тортиком и красивым букетом роз. Продюсер явно была удивлена, когда родные преподнесли ей презент под песню Кайрата Нуртаса "Туған күн".

"С днем рождения, Мама! Будьте здоровы, всегда сияйте и цветите! Да не покинет Вас удача! Мы Вас очень любим", - написала младшая келин Гульзиры под видео.

Айдарбекова явно была тронута - она оставила комментарий под видео, в котором искренне поблагодарила всех за поздравления и особо отметила старания своей невестки.

"Всем, кто поздравил, - большое материнское спасибо. Желаю всем преданных келинок. Милость Всевышнего безгранична", - написала именинница.

Недавно Гульзира Айдарбекова показала архивное фото из детства.