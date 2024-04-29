"Не грусти": Кайрат Нуртас встревожил поклонников новой публикацией в Сети
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Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас привел в замешательство преданных фанатов новой публикацией в Instagram. Поклонники решили, что он грустит, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас разместил короткий видеоролик в соцсети. На кадрах задумчивый певец прогуливается по зеленой аллее.
Фоном для видео Кайрат выбрал музыку из индийского фильма "Вир и Зара". Фанатов обеспокоил и его комментарий к публикации.
"Не грусти, что споткнулся, не хвались, что ты сильный", - отметил он.
"Кайрата любит народ, он в сердце зрителей", "Скромный казахский парень, никогда не грусти", "Кайрат, ты крутой, будь жив-здоров", "Кайрат, все будет хорошо", "Будь рядом со своей семьей", - написали ему поклонники.
Не так давно супруга Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова, показала совместное фото с ним.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2092676-ne-grusti-kayrat-nurtas-vstrevozhil-poklonnikov-novoy-publikaciey-v-seti/