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"Не грусти": Кайрат Нуртас встревожил поклонников новой публикацией в Сети

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Певец и актер Кайрат Нуртас
Певец и актер Кайрат Нуртас: Instagram.com / kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас привел в замешательство преданных фанатов новой публикацией в Instagram. Поклонники решили, что он грустит, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас разместил короткий видеоролик в соцсети. На кадрах задумчивый певец прогуливается по зеленой аллее.

Фоном для видео Кайрат выбрал музыку из индийского фильма "Вир и Зара". Фанатов обеспокоил и его комментарий к публикации.

"Не грусти, что споткнулся, не хвались, что ты сильный", - отметил он.

"Кайрата любит народ, он в сердце зрителей", "Скромный казахский парень, никогда не грусти", "Кайрат, ты крутой, будь жив-здоров", "Кайрат, все будет хорошо", "Будь рядом со своей семьей", - написали ему поклонники.

Не так давно супруга Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова, показала совместное фото с ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2092676-ne-grusti-kayrat-nurtas-vstrevozhil-poklonnikov-novoy-publikaciey-v-seti/

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