"Не грусти": Кайрат Нуртас встревожил поклонников новой публикацией в Сети

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас привел в замешательство преданных фанатов новой публикацией в Instagram. Поклонники решили, что он грустит, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас разместил короткий видеоролик в соцсети. На кадрах задумчивый певец прогуливается по зеленой аллее.

Фоном для видео Кайрат выбрал музыку из индийского фильма "Вир и Зара". Фанатов обеспокоил и его комментарий к публикации.

"Не грусти, что споткнулся, не хвались, что ты сильный", - отметил он.

"Кайрата любит народ, он в сердце зрителей", "Скромный казахский парень, никогда не грусти", "Кайрат, ты крутой, будь жив-здоров", "Кайрат, все будет хорошо", "Будь рядом со своей семьей", - написали ему поклонники.

Не так давно супруга Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова, показала совместное фото с ним.