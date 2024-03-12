"Стараемся собираться вместе": Жулдыз Абдукаримова показала семейное фото с Кайратом Нуртасом
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В первый день месяца Рамазан Жулдыз Абдукаримова собрала семью за дастарханом - казахстанская актриса опубликовала уютную домашнюю фотографию в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.
Жулдыз Абдукаримова рассказала, как в их семье празднуют священный для мусульман месяц Рамазан. Актриса показала фотографию с домашнего ауызашара - за ужином собрались родители и дети Абдукаримовой, а также ее супруг - певец Кайрат Нуртас.
"Ораза в нашей семье отмечается все 30 дней. По возможности, стараемся собираться вместе за дастарханом", - написала Жулдыз Абдукаримова.
Также актриса поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамазан, пожелав им выдержки и терпения, чтобы их молитвы были услышаны.
Недавно Жулдыз Абдукаримова посетила Туркестан и опубликовала видео с прогулки по Караван-сараю.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2066601-staraemsya-sobiratsya-vmeste-zhuldyz-abdukarimova-pokazala-semeynoe-foto-s-kayratom-nurtasom/