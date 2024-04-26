"Начала жить с их появлением": Джуринская показала знакомство дочери с новорожденным братом

Казахстанская актриса Жания Джуринская растрогала Сеть новым видео, на котором запечатлен момент первой встречи дочери Софии с новорожденным братиком, передает NUR.KZ.

"Первая встреча сестры с братом. Мои сердечки! Если честно, мне кажется, что я жить начала только с их появлением, а до этого будто сон… Это любовь навсегда", - подписала трогательное видео актриса.

Увиденное умилило поклонников творчества Джуринской.

"Девочка такая добрая, жаным сол", "Смысл жизни", "Милашество", "Жания, а Вам тоже сейчас кажется, что София как будто выросла за эти дни, пока вы находились в больнице?", "Такая аккуратная", "Какая прелесть", - написали в комментариях под видео.

Накануне Жания Джуринская рассказала, почему назвала сына Зейном.