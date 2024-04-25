"Енешка сказала, что только мать знает, какое имя дать": Джуринская рассказала, почему назвала сына Зейном

Казахстанская актриса Жания Джуринская, которая недавно стала мамой во второй раз, рассказала своим подписчикам в Instagram, почему назвала сына Зейном, передает NUR.KZ.

Накануне Джуринская рассекретила имя сына и рассказала о "мамских буднях". Актриса разъяснила, почему назвала сына Зейном.

"11.04.2024 в 11:07 родился наш сын Зейн. Пару лет назад услышала это имя и влюбилась. Енешка сказала, что только мать знает, какое имя дать, и мы с мужем решили - имя Зейн.

С благословения старших, мы подарили это имя сыну. И теперь я могу поменять текст в шапке профиля: "Счастливая мама двух ангелочков".

А если без шуток, то в моменте поймала себя на мысли, что ничто не сможет мне подарить столько радости, как мои дети", - призналась Жания.

"Мудрая енешка, красивое имя", "Моего сыночка тоже зовут Зейн", "Спокойный и мудрый батыр", "Поздравляю! Пусть будет счастлив", - прокомментировали подписчики.