Звезда турецких сериалов Неслихан Атагюль прошлась по городу в белье

31-летняя турецкая актриса Неслихан Атагюль опубликовала серию фотографий в Instagram-аккаунте - звезда вышла на прогулку в наряде с белым лифом, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Черная любовь" и "Листопад" находится в США - Атагюль опубликовала фотографии с прогулки по Майами вместе с супругом. Неслихан много улыбалась и смеялась, фотографировала окрестности и впитывала городскую атмосферу.

Наряд турецкая актриса выбрала весенний - широкие белые брюки, расстегнутая льняная рубашка и лиф в тон.

"Я вижу мечты в твоих глазах", - подписала публикацию актриса.

Серия фотографий собрала около 190 тысяч лайков и полторы тысячи комментариев - большинство подписчиков усыпали Неслихан комплиментами.

Ранее мы рассказывали, по каким фильмам и сериалам известна Неслихан Атагюль, и что происходит в личной жизни турецкой суперзвезды.