Звезда турецких сериалов Неслихан Атагюль прошлась по городу в белье
Опубликовано:
31-летняя турецкая актриса Неслихан Атагюль опубликовала серию фотографий в Instagram-аккаунте - звезда вышла на прогулку в наряде с белым лифом, передает NUR.KZ.
Звезда сериалов "Черная любовь" и "Листопад" находится в США - Атагюль опубликовала фотографии с прогулки по Майами вместе с супругом. Неслихан много улыбалась и смеялась, фотографировала окрестности и впитывала городскую атмосферу.
Наряд турецкая актриса выбрала весенний - широкие белые брюки, расстегнутая льняная рубашка и лиф в тон.
"Я вижу мечты в твоих глазах", - подписала публикацию актриса.
Серия фотографий собрала около 190 тысяч лайков и полторы тысячи комментариев - большинство подписчиков усыпали Неслихан комплиментами.
Ранее мы рассказывали, по каким фильмам и сериалам известна Неслихан Атагюль, и что происходит в личной жизни турецкой суперзвезды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2074110-zvezda-turetskih-serialov-neslihan-atagyul-proshlas-po-gorodu-v-bele/