"Настоящий мужчина": Дамеля Sweet показала отца в трогательном видео
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Блогер-миллионник из Алматы Дамеля Sweet умилила казахстанцев теплым совместным видео с папой в Instagram. Подписчиков восхитили отношения дочери и отца, передает NUR.KZ.
Небольшую мини-сценку для видео в Instagram разыграла Дамеля вместе со своим отцом. Мужчина подставил раскрытые ладошки, а благодаря умелому ракурсу, со стороны это выглядело так, будто блогерша прыгнула прямо в них. После этого отец поцеловал свою дочь в лоб.
Искренний интерес отца поучаствовать в создании контента для дочери впечатлил пользователей Казнета.
"Видно, как ваш папа старается Вам помогать и поддерживать", "Пусть каждая дочь будет себя чувствовать как принцесса", "Папа замечательный", "Настоящий мужчина", - написали в комментариях под видео.
Недавно Дамеля Sweet очаровала подписчиков образом в корейском национальном стиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081468-nastoyaschiy-muzhchina-damelya-sweet-pokazala-ottsa-v-trogatelnom-video/