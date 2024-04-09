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"Настоящий мужчина": Дамеля Sweet показала отца в трогательном видео

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Блогер-миллионник из Алматы Дамеля Sweet умилила казахстанцев теплым совместным видео с папой в Instagram. Подписчиков восхитили отношения дочери и отца, передает NUR.KZ.

Небольшую мини-сценку для видео в Instagram разыграла Дамеля вместе со своим отцом. Мужчина подставил раскрытые ладошки, а благодаря умелому ракурсу, со стороны это выглядело так, будто блогерша прыгнула прямо в них. После этого отец поцеловал свою дочь в лоб.

Искренний интерес отца поучаствовать в создании контента для дочери впечатлил пользователей Казнета.

"Видно, как ваш папа старается Вам помогать и поддерживать", "Пусть каждая дочь будет себя чувствовать как принцесса", "Папа замечательный", "Настоящий мужчина", - написали в комментариях под видео.

Недавно Дамеля Sweet очаровала подписчиков образом в корейском национальном стиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081468-nastoyaschiy-muzhchina-damelya-sweet-pokazala-ottsa-v-trogatelnom-video/

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