Арман Юсупов трогательно поздравил Карину Оксукпаеву с днем рождения (видео)

Популярная инстаблогерша Карина Оксукпаева отмечает 28-й день рождения. Со знаменательной датой ее тепло поздравил супруг Арман Юсупов - он подготовил трогательную видеоподборку, передает NUR.KZ.

"С др крч" - именно с этого сообщения начались наши с Кариной отношения 10 лет назад. А потом как понеслось - огромное количество прожитых совместных моментов: счастливых, печальных, легких, тяжелых. Я рад, что мы являемся главными свидетелями жизни друг друга со школьной скамьи.

Благодарю тебя за наши отношения, за наших прекрасных троих пацанов, за созданные нами масштабные проекты, которые улучшают жизни тысячи людей", - обратился к супруге Юсупов.

Каждое сказанное Арманом слово сопровождалось визуалом - все это собралось в одно видео.

Недавно Арман Юсупов и Карина Оксукпаева стали свидетелями стихии в Дубае, где находились со своими детьми.