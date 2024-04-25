"Как два лебедя": видео Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова умилило Казнет

Казахстанская певица Жазира Байрбекова поделилась романтическим видео с мужем, снятым во время отдыха на море. Фанаты умились их теплым отношениям, передает NUR.KZ.

Бескрайнее синее море с пенистыми волнами, голубое небо, нежно смотрящие друг на друга супруги - романтическое видео тут же оценили пользователи Казнета, которые не поскупились на добрые слова в адрес Жазиры и Жанболата.

"У них настоящая любовь. Желаю вам в будущем бегать по этому берегу с внуками", "Как два лебедя в море", "Неувядающая любовь", "Как будто молодые совсем", "Красивая пара", "Какое прекрасное зрелище, отличная пара", "Пусть у вас будет много таких счастливых моментов", - гласят комментарии под видео.

Ранее Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров отметили 28-ю годовщину свадьбы в Малайзии.