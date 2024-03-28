"Такие молодые": Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров отметили 28-ю годовщину свадьбы в Малайзии
Опубликовано:
Свою годовщину свадьбы казахстанские артисты Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров решили отпраздновать за границей - пара улетела в Малайзию с семьей, передает NUR.KZ.
Важную семейную дату Байрбекова и Ербатыров решили отметить путешествием в Куала-Лумпур. Артисты и их дети прогулялись по городу, после чего семейство запечатлелось на фоне башен Петронас. Жазира опубликовала фото и видео в своем Instagram-аккаунте.
"28 лет со дня свадьбы", - подписала публикацию казахстанская исполнительница.
Поклонники, судя по всему, были шокированы столь внушительной цифрой - по их мнению, музыканты выглядят очень молодо.
"Это, получается, какого вы года? Такие молодые, во сколько вы поженились?", "Жаке - счастливчик рядом с такой красивой женой", "Прекрасная пара! Пусть молодежь берет с вас пример", "Хорошего вам отдыха, оставайтесь такой же счастливой семьей", - гласят комментарии.
Недавно 45-летняя Жазира Байрбекова рассказала, за что ей стыдно перед детьми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074488-takie-molodye-zhazira-bayrbekova-i-zhanbolat-erbatyrov-otmetili-28-yu-godovschinu-svadby-v-malayzii/