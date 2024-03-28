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"Такие молодые": Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров отметили 28-ю годовщину свадьбы в Малайзии

Опубликовано:

Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров
Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Свою годовщину свадьбы казахстанские артисты Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров решили отпраздновать за границей - пара улетела в Малайзию с семьей, передает NUR.KZ.

Важную семейную дату Байрбекова и Ербатыров решили отметить путешествием в Куала-Лумпур. Артисты и их дети прогулялись по городу, после чего семейство запечатлелось на фоне башен Петронас. Жазира опубликовала фото и видео в своем Instagram-аккаунте.

"28 лет со дня свадьбы", - подписала публикацию казахстанская исполнительница.

Поклонники, судя по всему, были шокированы столь внушительной цифрой - по их мнению, музыканты выглядят очень молодо.

"Это, получается, какого вы года? Такие молодые, во сколько вы поженились?", "Жаке - счастливчик рядом с такой красивой женой", "Прекрасная пара! Пусть молодежь берет с вас пример", "Хорошего вам отдыха, оставайтесь такой же счастливой семьей", - гласят комментарии.

Недавно 45-летняя Жазира Байрбекова рассказала, за что ей стыдно перед детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074488-takie-molodye-zhazira-bayrbekova-i-zhanbolat-erbatyrov-otmetili-28-yu-godovschinu-svadby-v-malayzii/

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