"Такие молодые": Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров отметили 28-ю годовщину свадьбы в Малайзии

Свою годовщину свадьбы казахстанские артисты Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров решили отпраздновать за границей - пара улетела в Малайзию с семьей, передает NUR.KZ.

Важную семейную дату Байрбекова и Ербатыров решили отметить путешествием в Куала-Лумпур. Артисты и их дети прогулялись по городу, после чего семейство запечатлелось на фоне башен Петронас. Жазира опубликовала фото и видео в своем Instagram-аккаунте.

"28 лет со дня свадьбы", - подписала публикацию казахстанская исполнительница.

Поклонники, судя по всему, были шокированы столь внушительной цифрой - по их мнению, музыканты выглядят очень молодо.

"Это, получается, какого вы года? Такие молодые, во сколько вы поженились?", "Жаке - счастливчик рядом с такой красивой женой", "Прекрасная пара! Пусть молодежь берет с вас пример", "Хорошего вам отдыха, оставайтесь такой же счастливой семьей", - гласят комментарии.

Недавно 45-летняя Жазира Байрбекова рассказала, за что ей стыдно перед детьми.