"Жертвенность никому не нужна": Джуринская рассказала о "мамских буднях" и рассекретила имя сына

Казахстанская актриса Жания Джуринская рассказала, как проходят ее "мамские будни". Актриса поняла, что ее детям нужна не уставшая, а счастливая мама, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале апреля Жания Джуринская стала мамой во второй раз. У нее родился сын. Жания призналась, что после родов она пережила депрессию, поскольку у нее были проблемы со здоровьем и усталость.

"Как вы поняли, первые дни у нас были непростые: Софи стала суперкапризная, сын адаптируется и мы тоже. Грудь и поясница сказали: "Пока". Я просто плакала от боли и усталости 3 дня", - рассказала Жания.

Актриса наняла вторую няню из Филиппин.

"Она у меня выходит в ночную смену и живет с нами, но, если честно, я все равно его (сына - прим. ред.) проверяю сама, кормлю и только под утро иду спать.

Это про здоровое, бережное отношение к себе. Раньше я бы сожрала себя и умерла от чувства вины перед сыном, что, мол, не 24/7 с ним. Но вот эта жертвенность никому не нужна", - поведала молодая мама.

Жания поняла, что ребенку нужна счастливая мама.

"И вот мы снова начали улыбаться, а то я чуть не сожрала мужа, пока депрессировала. Всего-то нужно было принять решение, взять на себя ответственность и навести порядок в графике", - заключила она.

Актриса также показала браслет с фигурками, на которых выгравированы имена детей и даты их рождения. На одной из фигурок можно увидеть имя Зейн.