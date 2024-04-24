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"Похожи друг на друга": певец Kalifarniya показал редкие фото с женой

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Kalifarniya с женой
Kalifarniya с женой. Фото: instagram.com/kalifarniya

Казахстанский исполнитель Фархат Калиев, более известный как Kalifarniya, опубликовал несколько фотографий с супругой Анель. Снимки оценили поклонники артиста, передает NUR.KZ.

Певец Kalifarniya, прославившийся благодаря популярному хиту "Puerto-Rico", попозировал с супругой для Instagram. Молодая пара в одежде в одинаковых тонах сделала несколько ярких и эмоциональных фотографий.

"Сердцебиение не позволяет мне желать кого-то еще, кроме тебя", - подписал публикацию Фархат Калиев, обратившись к жене Анель.

Поклонники оценили теплые снимки молодых людей.

"Будьте здоровы, золотые", Вы очень сильно похожи друг на друга, будьте счастливы вечно", "Не ошибся в выборе второй половинки", "Обожаю вас! От вас идет только позитив", - написали они в комментариях.

В январе Калиев запечатлелся с женой в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2090489-pohozhi-drug-na-druga-pevec-kalifarniya-pokazal-redkie-foto-s-zhenoy/

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