"Красивая пара": певец Kalifarniya запечатлелся с женой в Париже (фото)

Казахстанский музыкант Фархат Калиев, прославившийся под псевдонимом Kalifarniya, показал редкое фото с супругой. Пара улетела отдыхать в Париж, передает NUR.KZ.

Автор хитов "Puerto Rico" и "Qar" Фархат Калиев показал свежие фотографии с евротура. Казахстанский музыкант успел посетить Италию, а сейчас они с супругой добрались до Франции. Пара сделала теплый снимок на одной из парижских улочек.

"Я объехал множество мест, чтобы наконец найти себя", - написал исполнитель в Instagram.

"Где бы вы ни были, будьте здоровы", "Красивая пара", "Борода тебе идет", "Краш", "Молодец! Только вперед", - гласят комментарии под публикацией.

Видеоклип на один из самых известных хитов Kalifarniya - "Puerto Rico" - набрал более 27 миллионов просмотров на YouTube за полгода. Последний на сегодняшний день трек - "Препарат" - вышел в ноябре прошлого года.