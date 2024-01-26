"Красивая пара": певец Kalifarniya запечатлелся с женой в Париже (фото)
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Казахстанский музыкант Фархат Калиев, прославившийся под псевдонимом Kalifarniya, показал редкое фото с супругой. Пара улетела отдыхать в Париж, передает NUR.KZ.
Автор хитов "Puerto Rico" и "Qar" Фархат Калиев показал свежие фотографии с евротура. Казахстанский музыкант успел посетить Италию, а сейчас они с супругой добрались до Франции. Пара сделала теплый снимок на одной из парижских улочек.
"Я объехал множество мест, чтобы наконец найти себя", - написал исполнитель в Instagram.
"Где бы вы ни были, будьте здоровы", "Красивая пара", "Борода тебе идет", "Краш", "Молодец! Только вперед", - гласят комментарии под публикацией.
Видеоклип на один из самых известных хитов Kalifarniya - "Puerto Rico" - набрал более 27 миллионов просмотров на YouTube за полгода. Последний на сегодняшний день трек - "Препарат" - вышел в ноябре прошлого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057757-krasivaya-para-pevets-kalifarniya-zapechatlelsya-s-zhenoy-v-parizhe-foto/