"Отдам дочку на бокс": ролик Мадины Садвакасовой о харассменте обсудили в Казнете
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова показала, как выглядит харассмент, в новом социальном ролике с боксершей Балаусой Муздиман - видео вызвало волну обсуждения в Сети, передает NUR.KZ.
По сюжету Мадина встречается с подругой в заполненном людьми кафе. Мужчины, сидящие за соседним столиком, узнали в ней популярную певицу и подошли с просьбами сфотографироваться. Садвакасова, ничего не подозревая, с улыбкой ответила согласием, после чего назойливые поклонники не хотели отставать, всячески донимая ее.
Люди, сидящие вокруг, начали оборачиваться на возгласы певицы с просьбой оставить ее в покое, однако никто, в том числе, молодые парни, сидящие в кафе, не повели бровью. Лишь одна девушка, роль которой играет звезда казахстанского бокса Балауса Муздиман, не побоялась дать наглым мужчинам отпор и отправила одного из них в нокаут.
"Говорят, что сила женщины в ее слабости. Но кто тогда будет защищать нас? Надеюсь, не настанет время, когда за женщину будет заступаться только женщина", - высказалась Мадина Садвакасова.
Поклонники исполнительницы поддержали ее посыл.
"Усыпила одним ударом, молодец", Отдам дочку на бокс", "Мужики" сидят и наблюдают. Понятно, что постановка, но это и есть наша реальность", "Мощно", "Пусть все женщины мира друг за друга так стоят", - написали в комментариях под публикацией.
Недавно мы рассказывали, что Мадина Садвакасова перечислила 1 млн тенге на помощь пострадавшим от паводков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2090465-otdam-dochku-na-boks-rolik-madiny-sadvakasovoy-o-harassmente-obsudili-v-kaznete/