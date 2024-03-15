"Теплая семья": звезда "Агашек по вызову" умилил видео с женой

36-летний казахстанский актер Рустем Жаныаманов показал милое видео из Турции с супругой - актрисой театра Жанаргуль Жаныамановой. Пара прокатилась на катере, передает NUR.KZ.

Звезда "Жаным, ты не поверишь", "Келинжан" и "Агашки по вызову" умилил поклонников своими отношениями с супругой Жанаргуль.

Актеры прокатились на катере в Турции, обнимаясь у самого носа судна. После этого на эффектных кадрах с воздуха пару запечатлели на камнях у берега, где они продолжили тепло обнимать друг друга.

"Счастье - это ценить то, что имеешь", - подписали ролик супруги Жаныамановы.

Поклонники посчитали видео и отношения супругов очень милыми.

"Оставайтесь людьми с высокими стандартами! Пусть ваша любовь живет век", "Будьте счастливы", "Какой вид!", "Милая, теплая семья", - написали пользователи Казнета в комментариях.

Ранее партнерша Рустема по сериалу "Келинжан" Дарига Бадыкова отвечала, ревнует ли ее супруг к актеру.