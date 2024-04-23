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"Отличный келин-чай": Беркут растрогал видео с пожилыми родителями и Аишей

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский исполнитель Беркут показал уютное семейное видео, на котором запечатлены его пожилые родители и супруга Аиша, которая наливает им чай, передает NUR.KZ.

Теплая семейная посиделка за обеденным столом попала в кадр Беркута. Артист запечатлел своих родителей за дастарханом, пока они ели и беседовали друг с другом и с Аишей. Одновременно с этим, Аиша наливала всем чай из самовара и следила, чтобы тарелки не пустовали.

"Моменты, которые остаются в памяти", - подписал публикацию Беркут.

Семейное времяпрепровождение восхитило пользователей Сети - свои эмоции они оставили в комментариях под видео.

"Аиша, какая замечательная! Примерная келин. В доме, где ценят старших, будет благо", "Хочу в старости быть такой же, как мама Беркута", "Аиша молодец, многие келин не хотят жить с родителями мужа", "Дай Всевышний нам всем такую красивую старость", "Отличный келин-чай", "Какая милая семья. Долголетия Вашим родителям", - пожелали поклонники Беркута и Аиши.

Недавно артисты отметили день рождения дочери Сафии - они устроили большой детский праздник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089559-otlichnyy-kelin-chay-berkut-rastrogal-video-s-pozhilymi-roditelyami-i-aishey/

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