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Покатались на лошадях: Say Mo выложила редкое видео с мамой

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo опубликовала редкое видео с матерью в своем Instagram-аккаунте - они вместе покатались на лошадях, передает NUR.KZ.

Say Mo не так часто показывает маму в социальных сетях, но сегодня поклонникам ее творчества удалось увидеть довольно редкие кадры.

Исполнительница с матерью прокатились на лошадях по жайлау. Молдир (настоящее имя Say Mo - прим. ред.) всячески подбадривала маму, а та, в свою очередь, делала снимки алматинских пейзажей на телефон.

"Какой хороший день", - подписала публикацию артистка. Комментарии под видео тотчас заполнились смайликами в форме огоньков и сердечек.

В начале апреля Say Mo показала провокационную фотосессию в Instagram - снимки обсудили в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089526-pokatalis-na-loshadyah-say-mo-vylozhila-redkoe-video-s-mamoy/

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