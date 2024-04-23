Покатались на лошадях: Say Mo выложила редкое видео с мамой
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Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo опубликовала редкое видео с матерью в своем Instagram-аккаунте - они вместе покатались на лошадях, передает NUR.KZ.
Say Mo не так часто показывает маму в социальных сетях, но сегодня поклонникам ее творчества удалось увидеть довольно редкие кадры.
Исполнительница с матерью прокатились на лошадях по жайлау. Молдир (настоящее имя Say Mo - прим. ред.) всячески подбадривала маму, а та, в свою очередь, делала снимки алматинских пейзажей на телефон.
"Какой хороший день", - подписала публикацию артистка. Комментарии под видео тотчас заполнились смайликами в форме огоньков и сердечек.
В начале апреля Say Mo показала провокационную фотосессию в Instagram - снимки обсудили в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089526-pokatalis-na-loshadyah-say-mo-vylozhila-redkoe-video-s-mamoy/