Покатались на лошадях: Say Mo выложила редкое видео с мамой

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo опубликовала редкое видео с матерью в своем Instagram-аккаунте - они вместе покатались на лошадях, передает NUR.KZ.

Say Mo не так часто показывает маму в социальных сетях, но сегодня поклонникам ее творчества удалось увидеть довольно редкие кадры.

Исполнительница с матерью прокатились на лошадях по жайлау. Молдир (настоящее имя Say Mo - прим. ред.) всячески подбадривала маму, а та, в свою очередь, делала снимки алматинских пейзажей на телефон.

"Какой хороший день", - подписала публикацию артистка. Комментарии под видео тотчас заполнились смайликами в форме огоньков и сердечек.

В начале апреля Say Mo показала провокационную фотосессию в Instagram - снимки обсудили в Сети.