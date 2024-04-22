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Айшвария Рай разместила редкое фото с мужем и дочерью в честь годовщины свадьбы

Опубликовано:

Айшвария Рай
Айшвария Рай. Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Обладательница титула "Мисс мира-1994", известная индийская актриса Айшвария Рай показала редкое фото семейное фото в 17-ю годовщину своей свадьбы, передает NUR.KZ.

У королевы красоты почти 14 миллионов подписчиков в Instagram. Однако она не слишком активна в соцсети. Ее последняя публикация была сделана месяц назад. Тогда она вспоминала умершего отца и делилась его фото.

В 17-ю годовщину свадьбы Айшвария разместила теплое фото с мужем, актером Болливуда Абхишеком Баччаном, а также 12-летней дочерью Аарадхией. Публикацию кинодива сопроводила "красным сердечком". За короткое время фото набрало около 900 тысяч "лайков".

"С годовщиной свадьбы! Вы родили драгоценный камень, который пойдет по вашим стопам в будущем", "Айшвария - самая красивая женщина на планете", "Поздравляем с годовщиной любимую пару всех времен", "Счастлив видеть вас вместе", "Аарадхия так похожа на Абхишека. Девочки, вы можете быть "Мисс мира", но ваш ребенок будет похож на мужа", - высказались комментаторы.

В феврале Айшвария Рай положила конец слухам о разводе. Она поздравила мужа с 48-летием в соцсети и разместила семейное фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089136-ayshvariya-ray-razmestila-redkoe-foto-s-muzhem-i-docheryu-v-chest-godovschiny-svadby/

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